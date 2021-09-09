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Токаев назначил министром энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева

С июня 2019 года он возглавлял министерство экологии, геологии и природных ресурсов

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в четверг Магзума Мирзагалиева от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов и назначил его руководителем министерства энергетики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов", - говорится в указе президента.

7 сентября президент освободил от должности министра энергетики прежнего главу ведомства Нурлана Ногаева и назначил его руководителем администрации Мангистауской области республики.

42-летний Мирзагалиев занимал должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана с июня 2019 года. В разные годы работал заместителем министра энергетики, вице-министром нефти и газа.

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