Более 100 предприятий Москвы примут участие в выставке о промышленности города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 100 столичных предприятий примут участие в выставке "Открой Моспром. Механизмы большого города", которая откроется в День московской промышленности 7 октября в центре современного искусства "Винзавод". Об этом сообщил в четверг руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В Москве представлены практически все отрасли обрабатывающей промышленности. Наши заводы ежедневно обеспечивают город продуктами питания, одеждой, строительными материалами, лекарствами, кабельной продукцией, лифтами, комплектующими для транспорта, микроэлектроникой и многим другим. Об их работе и расскажет интерактивная выставка на "Винзаводе", которая откроется в День московской промышленности. В общей сложности в ней принимают участие свыше 100 столичных промышленных предприятий", - цитирует его пресс-служба департамента.

Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города" продлится до 28 октября. Экспозиция будет разделена на пять тематических пространств - квартира, улица, офис, парк и неоновый город, где посетителям представят результаты труда московских промышленников, с которыми жители города сталкиваются ежедневно: от зубной пасты до современных счетчиков электроэнергии. Чтобы посетить экспозицию, нужно зарегистрироваться на сайте https://otkroimosprom.ru/mbg и выбрать время для посещения.

Посетить выставку можно как в индивидуальном порядке, так и в составе группы. Организованные экскурсии проводят гиды, которые помогут сориентироваться в пространстве. "Формат выставки позволит посетителям не только посмотреть, но и взаимодействовать с экспонатами: посидеть на "умном" диване, послушать индустриальную симфонию или истории о столичной промышленности. А элементы интерактива и технологии виртуальной и дополненной реальности помогут более наглядно объяснить, как работает промышленность города", - отметили в пресс-службе.

Предусмотрена и дополнительная программа: гости смогут поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции с участием звезд, экспертов и представителей промышленных предприятий. Также запланированы мастер-классы для взрослых и детей. Тех, кто знаком с московской промышленностью чуть ближе, организаторы приглашают принять участие в интеллектуальной игре "Квиз, плиз!". Вход на выставку бесплатный.