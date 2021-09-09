В Самарской области открылся логистический центр "Почты России"

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый логистический центр "Почты России", на базе которого будет создано 650 рабочих мест, открылся в индустриальном парке "Преображенка" в Самарской области. Об сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы открываем логистический центр, который скажется на качестве предоставления услуги, объединит тысячи людей. Кроме этого, мы открываем новое предприятие - еще 650 рабочих мест здесь, что очень важно для нашего региона", - отметил Азаров.

В Instagram он также сообщил, что инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

Генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов отметил, что открытый объект - автоматизированный, цифровой. "Мы хотим сократить время доставки из Москвы и других городов-миллионников России до одного дня, для жителей Самары мы хотим резко, больше чем в два раза, сократить сроки внутриобластного почтового сообщения, сделать это без современных технологий невозможно", - сказал он на церемонии открытия.

За последнее время ни одно сельское отделение "Почты России" не было закрыто на территории региона, все точки ремонтируются и развиваются, наполняются новым содержанием, отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. "Эти все лучшие практики, которые здесь [в регионе] реализуются, должны быть транслированы на другие регионы РФ - это и телемедицина, и возможность диспансеризации населения, новые цифровые сервисы в области соцзащиты населения", - сказал он.

Резиденты индустриального парка "Преображенка" могут арендовать готовые производственно-складские помещения со всей готовой инфраструктурой или построить собственные корпуса на земле с подведенными коммуникациями. Общая площадь парка составляет 167,5 га, из которой свободно 51 га.

В Самарской области также действует режим территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.