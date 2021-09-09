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Bloomberg: хакеры атаковали компьютерные сети ООН в начале года

Злоумышленники получили доступ к сети организации с помощью украденных данных учетной записи сотрудника ООН, купленных в даркнете, отмечает агентство

ТАСС, 9 сентября. Хакеры в начале 2021 года взломали принадлежащие ООН компьютерные сети и получили данные, которые можно использовать против агентств организации. Об этом в четверг со ссылкой на занятую в сфере кибербезопасности компанию Resecurity сообщило агентство Bloomberg.

"Злоумышленник осуществил взлом с целью скомпрометировать большое количество пользователей в сети ООН для дальнейшего долгосрочного сбора разведданных", - заявил генеральный директор компании.

По его данным, хакеры получили доступ к сети организации с помощью украденных данных учетной записи сотрудника ООН, купленных в даркнете.

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