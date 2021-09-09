Строительство метро в Красноярске может начаться летом 2022 года

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют начать строительство метро летом 2022 года. Об этом в четверг сообщил на прямой линии губернатор региона Александр Усс.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. По словам Усса, созданная для этого рабочая группа изучит варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%. Сейчас стоимость проекта составляет 128 млрд рублей.

"В ближайшие месяц - два [рассчитываем] принципиально решить вопрос по финансированию строительства метро. Сегодня по инженерным изысканиям есть положительное заключение, и мы не исключаем реальное начало стройки летом следующего года", - сказал Усс.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что проект красноярского метро в окончательном варианте будет сформирован до конца 2021 года. Сейчас обсуждается вопрос изменения глубины залегания метрополитена.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух". В настоящее время проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.