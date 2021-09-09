Росприроднадзор не ожидает дефицита холодильников и кондиционеров в стране

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор не ожидает дефицита холодильников и кондиционеров в России из-за ограничений на ввоз в страну гидрофторуглеродов, использующихся при производстве подобной техники. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Не будет у нас в стране дефицита холодильников и кондиционеров", - сказала она.

Радионова напомнила, что с 1 апреля 2021 года в России вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Согласно этой поправке, Россия установила ограничения на ввоз гидрофторуглеродов в объеме 49 млн тонн в год.

Она также отметила, что в регулирование этого вопроса вовлечены Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Росприроднадзор.

"Мы еще в прошлом году говорили о том, что будут сложности в регулировании. Мы сейчас обратились за разъяснениями и в Минприроды, и в Минпромторг, который выдает лицензии. Как это считать? Это не квота, это объем, установленный в целом. Когда мы выдали разрешения на объем, равный общему определенному постановлением правительства, мы теперь спрашиваем: что делать дальше? То есть либо не надо этот объем устанавливать, либо его надо выполнять", - сказала глава Росприроднадзора.

Ранее издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) главе Минэкономразвития Максиму Решетникову сообщало, что РАТЭК уведомила министерство о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и подобной техники. Как следует из письма, импортеры гидрофторуглеродов с июля 2021 года стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов на ввоз хладагентов и их содержащей техники. Ведомство объясняло отказы исчерпанием в этом году предельно допустимого объема потребления гидрофторуглеродов.