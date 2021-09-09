Baikalsea Company первой завершила подготовку к маркировке упакованной воды

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Baikalsea, один из крупнейших производителей упакованной воды в России, первой завершила подготовку своих предприятий к маркировке продукции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки.

"Baikalsea стала первой компанией, которая завершила подготовку к маркировке упакованной воды. Этому способствовало участие в эксперименте, ответственный подход всей проектной команды и руководства компании к проекту, а также конструктивное взаимодействие с государством и оператором системы", - цитирует пресс-служба слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

Baikalsea одной из первых в Восточной Сибири присоединилась к эксперименту по маркировке воды, начавшемуся 1 апреля 2020 года. Предприятие выпускает более 300 млн литров бутилированной воды в год и поставляет свою продукцию в основные федеральные торговые сети.

Для маркировки своих линий компания выбрала двух интеграторов - "ТрекМарк" и Antares Vision. Первая оборудовала большую часть линий предприятия, а компания Antares Vision установила свое оборудование только на одной линии розлива воды BAIKAL 430, где будут применяться специальные чернила. Благодаря внедренным решениям уровень брака на этой линии не превышает в среднем две бутылки на 10 тыс. единиц товара.

"Уже сейчас, за три месяца до начала обязательной маркировки, мы завершили подготовительные работы и готовы выпускать продукцию с кодами маркировки „Честного знака“. Мы выбрали простое и удобное решение от компании ТрекМарк“ для большинства линий. Линию по производству нашего премиального продукта ультрапресной воды BAIKAL 430 оборудовала компания Antares Vision, там реализовано решение с использованием ультрафиолетовых чернил", - приводит пресс-служба слова председателя наблюдательного совета компании Максима Сурнина.

С 1 сентября 2021 года в России начался первый этап маркировки упакованной воды, который предусматривает регистрацию участников оборота в системе "Честный знак". С 1 декабря станет обязательной маркировка минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - остальных видов питьевой воды.