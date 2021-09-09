Костромская область направит инфраструктурный кредит на газификацию жилой застройки

КОСТРОМА, 9 сентября. /ТАСС/. Костромская область получит инфраструктурный кредит в размере 1 млрд рублей на газификацию жилой застройки в двух муниципальных образованиях. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба администрации региона.

"Правительство России одобрило предоставление Костромской области инфраструктурного кредита на проект комплексного развития территорий жилой застройки в городе Мантурово и Нейском муниципальном округе. Решение озвучено сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Проект на совещании представил губернатор Сергей Ситников", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, средства в размере более 1 млрд рублей будут направлены на обеспечение жилых кварталов и прилегающих к ним территорий природным газом. Инвестиционный проект предполагает строительство индивидуальных и многоквартирных домов в городе Мантурово и Нейском муниципальном округе, объем ввода жилья в 2023-2036 годах составит 510 тыс. кв. м.

Губернатор Костромской области выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, правительству РФ и вице-премьеру Марату Хуснуллину за предоставленную возможность обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие области. "Что позволит повысить инвестиционный потенциал региона и значительно улучшить качество жизни населения", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Правительство РФ также одобрило заявки на инфраструктурные кредиты от Калужской области, Санкт-Петербурга и Республики Крым.