Судоходство по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено в четверг из-за севшего на мель танкера. Об этом сообщили ТАСС в службе навигации канала.

По данным источника агентства, в ходе следования северного конвоя судов из Порт-Саида на 54-м км пути на мель село следовавшее под флагом Панамы судно. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации. "Движение на северном участке до сих пор не возобновилось, - отметили в службе навигации. - Четыре судна ждут прохода". По поступающей информации, габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 м. Танкер следует в Порт-Судан.

23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты на снятие контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, точная сумма является конфиденциальной информацией, поэтому стороны не стали разглашать детали договоренностей. Однако, по данным источников в управлении, стороны после длительных переговоров, в течение которых судно находилось под арестом, договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также должен получить современный буксир.