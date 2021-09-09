Чернышенко: "Госуслуги.Авто" вышло на первое место в топе бесплатных приложений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Госуслуги.Авто" вышло на первое место в топе бесплатных приложений в App Store на фоне начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в России, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Приложение "Госуслуги.Авто" вышло на первое место в топе бесплатных в App Store на фоне начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства в России", - отметил вице-премьер.

Ранее в Минцифры сообщали, что министерство и МВД РФ начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", которое уже доступно в App Store и Google Play.

"Да, действительно, резкое увеличение количества скачиваний данного приложения может быть связано именно с этим, люди стараются проверить возможность получения такого свидетельства. Да и, в принципе, сейчас количество сделок достаточно большое, как по подержанным машинам, так и по новым", - сообщили ТАСС в агентстве TelecomDaily.

До конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС. В МВД России отметили, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.