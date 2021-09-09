WSJ: администрация Байдена намерена снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться снижения цен на отпускаемые по рецепту лекарства, чему призван способствовать разработанный ею план, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

В Белом доме планируют содействовать принятию направленного на то же законопроекта, и разработанный план, который будет представлен в четверг, станет, как пишет издание, первой "дорожной картой" действий администрации в поддержку усилий по снижению цен на медицинские препараты.

В плане, как стало известно газете, предлагается, помимо поддержки разработанного законодателями-демократами законопроекта, наделить федеральные власти полномочиями для обсуждения ценообразования на лекарства в рамках национальной программы медицинского страхования Medicare и возможностями добиваться снижения стоимости препаратов также и в частном медицинском секторе. В "дорожную карту", говорится в публикации, включены и рекомендации для министерств и ведомств по координации усилий при необходимости внесения соответствующих законодательных изменений.

"Администрация Байдена - Харрис сохраняет приверженность тому, чтобы сделать максимально открытым для американских семей доступ к получению медицинской помощи, и данный план представляет основной маршрут, следуя которым, мы будем этого добиваться, - цитирует "Уолл-стрит джорнэл" заявление министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру. - Содействуя проведению переговоров, конкуренции и инновациям в сфере здравоохранения, мы будем добиваться установления справедливых цен и будем отстаивать доступ к медицинскому обслуживанию".