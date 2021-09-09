Титов не ожидает нового экономического кризиса в России из-за коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что экономика страны смогла адаптироваться к изменившимся из-за пандемии коронавируса условиям, поэтому нового кризиса не будет. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в четверг журналистам на Столыпин-форуме.

"Экономика вышла на какой-то баланс, "коронакризиса" нет как такового. Мы говорили, что есть разные точки зрения, и пандемия еще может возвращаться, <...> но того уровня экономического кризиса, который был, я думаю, что ни один экономист больше не ждет, потому что мы научились адаптироваться и сегодня готовы и с точки зрения медицинской, и с точки зрения экономической", - сказал он.

По словам Титова, поддержка бизнеса в пандемию в России была "на уровне среднеевропейских стран", но главной мерой стало отсутствие второго локдауна.

"Власть очень прагматично подошла к этому. Были ограничения короткие в Москве и других регионах, но повторных локдаунов не произошло", - добавил он.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.