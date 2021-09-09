Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день на 6,3%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу европейской части России снизилась по итогам торгов в четверг на 6,3%, до 43,96 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость СУГ резко снижается второй день подряд. С начала сентября этот вид топлива на бирже подешевел на 11%.

Биржевая цена на бензин также продолжает снижаться. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась за день на 0,7%, до 54,84 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,4%, до 58,4 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,7%, до 48,97 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена топочного мазута по итогам торгов возросла на 1,5%, до 22,79 тыс. рублей за тонну. Незначительно увеличилась стоимость дизельного топлива - на 0,1%, до 49,62 тыс. рублей за тонну.