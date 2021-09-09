Дерипаска назвал анонимность инвестиций среди плюсов введения крипторубля в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Введение крипторубля в России позволит защитить инвестиции в условиях санкционных войн, в том числе, иностранные. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на сессии Столыпинского форума.

По его мнению, создание крипторубля позволит завершить цифровую трансформацию национальной экономики. Однако на это не могут решиться "наши финансовые власти" из-за опасений персональных санкций, считает он.

"Анонимность - это очень важный инвестиционный инструмент. И криптофинансы нам помогут это обеспечить. Введение крипторубля - это важнейшая задача, особенно в условиях санкционной войны, для обеспечения национального суверенитета", - пояснил бизнесмен.

Дерипаска также выразил надежду, что "наш антимонопольный орган" займется регулированием рынка цифровых решений, так как сейчас на нем наблюдается ограничение конкуренции вследствие доминирования таких компаний как "Яндекс".

Банк России еще осенью 2020 года выпустил доклад, согласно которому крипторубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Новый формат, по версии регулятора, должен способствовать снижению издержек на проведение расчетов, повышению финансовой доступности, развитию финансовых услуг и повышению конкуренции. Цифровой рубль может представлять собой цифровой код и храниться в специальном электронном кошельке в ЦБ, который будет его эмитентом.