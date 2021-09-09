Министры АСЕАН обсудят с партнерами по диалогу пути восстановления экономик

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Министры экономического блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудят с партнерами по диалогу, в том числе из России, Великобритании, Китая, США и Японии, пути восстановления экономик на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил в четверг министр торговли и промышленности Сингапура Гань Ким Юн на 53-й встрече глав экономических ведомств АСЕАН, прошедшей в режиме видеоконференции.

"С 13 по 15 сентября мы проведем встречи с партнерами по диалогу, в том числе с Россией, Австралией, Великобританией, ЕС, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Республикой Корея, США и Японией", - указал глава ведомства. По его словам, "планируется обсудить меры реагирования на экономические последствия пандемии, а также определить области сотрудничества для скорейшего восстановления экономик".

Как отметил Гань Ким Юн, региональный блок "по-прежнему привержен свободной и открытой торговле и углублению экономической интеграции, особенно в условиях пандемии коронавируса". Министр призвал "по мере выхода региона из пандемии использовать новые возможности роста в цифровой сфере для того, чтобы стать привлекательным торговым и инвестиционным направлением для глобальных партнеров".

Кроме Сингапура, в состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.