ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП в еврозоне до 5% в 2021 году

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 5%, что выше июньских прогнозов. Об этом заявила в четверг глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

"Новый прогноз подразумевает рост годового ВВП на 5% в 2021 году, на 4,6% - в 2022 году и на 2,1 % - в 2023 году", - сказала она.

Июньский прогноз подразумевал рост в текущем году на 4,6%, в следующем - на 4,7%. Прогнозы по росту ВВП на 2023 год не изменились.

Прогноз инфляции в валютном союзе повышен на 2021 год - до 2,2% с 1,9%, на 2022 год - до 1,7% с 1,5%.

Комментируя ситуацию в еврозоне, Лагард отметила, что экономика объединения восстанавливается по мере вакцинации населения от коронавируса. На этом фоне растут потребительские расходы, но сохраняются и риски, добавила она. Восстановление спроса способствует инвестициям в бизнес, добавила глава ЕЦБ.