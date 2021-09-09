Судоходство по Суэцкому каналу восстановили после снятия танкера с мели

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг восстановлено в четверг после успешного снятия с мели танкера. Об этом сообщили ТАСС в службе навигации канала.

По данным источника агентства, в ходе следования северного конвоя судов из Порт-Саида на 54-м километре пути на мель село следовавшее под флагом Панамы судно CORAL CRYSTAL. С помощью двух буксиров его удалось стащить с мели, в настоящее время танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра продолжил движение в южном направлении в конечную точку маршрута - Порт-Судан.

Из-за инцидента судоходство в южном направлении было прервано на некоторое время, в очередь встали четыре судна. Через некоторое время после завершения спасательной операции движение было полностью восстановлено. Как отметили в службе навигации, в северном направлении движение судов не прерывалось.

23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты на снятие контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, точная сумма является конфиденциальной информацией, поэтому стороны не стали разглашать детали договоренностей. Однако, по данным источников в управлении, стороны после длительных переговоров, в течение которых судно находилось под арестом, договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также должен получить современный буксир.