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Песков: РФ надеется, что уже никто и ничто не помешает вводу "Северного потока - 2"

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" проекта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия надеется, что уже никто и ничто не сможет помешать вводу проекта "Северный поток - 2", заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Сейчас мы знаем, то уже проект ["Северный поток - 2"] в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - заявил представитель Кремля.

Песков считает, что на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока - 2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - сказал он.

Песков уверен, что Германия будет заинтересована в получении газа из РФ и после ухода Меркель с поста канцлера.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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