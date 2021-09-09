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Международные резервы России за неделю выросли на $5,2 млрд

Они достигли отметки в $620,8 млрд

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 3 сентября 2021 года увеличились на $5,2 млрд и составили $620,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь - август 2021 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос на 44% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $51,1 млрд.
По итогам января - августа 2020 г. показатель находился на уровне $35,6 млрд.

Профицит внешней торговли РФ в январе - августе вырос в 1,8 раза, до $106,4 млрд.

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