"Биннофарм групп" вложит 2,5 млрд руб. в создание исследовательского центра в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Биннофарм групп" (объединяет фармацевтические активы АФК "Система") вложит 2,5 млрд руб. в создание R&D-центра в Московской области, который объединит исследовательские подразделения всех предприятий компании. Об этом говорится в сообщении "Биннофарм групп".

"Фармацевтическая компания "Биннофарм групп", объединяющая профильные активы АФК "Система", объявила о создании R&D-центра в Красногорском районе Московской области, который объединит исследовательские подразделения всех предприятий компании. Проект предполагает создание центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза и центра разработки биотехнологических препаратов. Инвестиции составят 2,5 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что центр фармацевтической разработки, включающий также пилотный участок по производству твердых и мягких лекарственных форм, начнет работу в первом квартале 2022 года. На следующем этапе проекта будет запущен центр разработки биотехнологических препаратов и опытное производство. Общая площадь R&D-центра составит 12 тыс. кв. м, численность персонала - около 450.

"Проект объединит в одном месте химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. Сконцентрировав интеллектуальные компетенции и оснастив центры разработки самым современным оборудованием, мы сможем вывести процесс разработки лекарств на новый уровень и создавать препараты любой сложности, в том числе биотехнологические и не имеющие отечественных аналогов. Благодаря работе R&D-центра мы сможем ежегодно обновлять портфель препаратов "Биннофарм групп" более чем на 10%", - рассказывает генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов, слова которого приводятся в сообщении.

Мощности R&D-центра позволят вывести на рынок к 2025 году более 100 новых лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и других терапевтических групп. Кроме того, создание производственного участка и лаборатории контроля качества, лицензированных в соответствии с международными требованиями, дадут "Биннофарм групп" возможность разрабатывать продукты, предназначенные для вывода не только на российский, но и на зарубежные рынки.

О компании

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, производит дженериковые препараты разных нозологий. Объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки: в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь).

Портфель препаратов холдинга включает более 450 наименований. Холдинг образован в 2020 году в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система".