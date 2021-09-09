Титов: медиатор начал переговоры со сторонами конфликта, возникшего в Natura Siberica

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей назначил медиатора для переговоров со сторонами конфликта, возникшего в российской косметической компании Natura Siberica.

"Мы назначили медиатора со своей стороны. Он сегодня связывается с обеими сторонами. Мы имеем [письменное] обращение от одной стороны, а от другой пока нет контакта, но мы его в ближайшее время установим, если они захотят", - сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в четверг в кулуарах Столыпин-форума.

Он добавил, что планируется "провести эффективную медиацию".

В открытом письме коллектива компании в адрес Титова (есть в распоряжении ТАСС) рассказывается о конфликте с совладелицей Natura Siberica, первой женой покойного основателя компании Ириной Трубниковой.

Ранее сообщалось, что производитель косметики останавливает работу 80 розничных магазинов, а также прекращает производство и продажу товаров под брендом компании. Приостановку производства, как отмечал Forbes, связывают с результатом деятельности Трубниковой, которая расторгла лицензионный договор с ООО "Первое решение" - основным юридическим лицом компании - на использование товарных знаков бренда. Ограничение касается продукции Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других. Буйлов занял пост в августе после смены доверительного управляющего долями основателя компании Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.