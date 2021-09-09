Чекунков заявил, что компании Хабаровска могут войти в инновационный список Forbes

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компании из Хабаровска, занимающиеся созданием мультфильмов, обладают всем необходимым потенциалом для вхождения в инновационный список Forbes, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Столыпин-форуме.

"У нас есть мощные очаги инновации, есть компании мирового уровня, есть программисты, которые работают в Якутске, есть компании в Хабаровске, есть анимационная студия, которая продает сейчас свои мультфильмы в Китай с потенциальной миллиардной аудиторией. Я надеюсь, что это будут первые хабаровские участники списка Forbes из инновационной экономики", - сказал он.

Министр добавил, что помимо ТОР, на территории Дальнего Востока развиваются дополнительные преференциальные режимы.

"Очень сильно рассчитываем на инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ), которые являются специальным режимом для инновационных компаний. Одно из решений прошедшего Восточного экономического форума (ВЭФ) - увеличение в десять раз лимита по обороту для инновационных компаний, которые работают в режиме ИНТЦ, с одного до 10 млрд рублей. Это, в том числе, значит распространение ИНТЦ на другие территории, кроме острова Русский", - пояснил Чекунков.

Ранее министр во время доклада президенту РФ Владимиру Путину на ВЭФ министр сообщал, что режим ИНТЦ "Русский" во Владивостоке намерены распространить на Хабаровск, Якутск и Южно-Сахалинск.

"Мы должны предоставлять лучшие налоговые условия, лучшую стоимость капитала и самую высокую скорость государственных услуг в АТР, а АТР - это самый динамичный регион мира, то есть мы должны быть самыми конкурентоспособными в мире", - резюмировал глава Минвостокразвития.

Об ИНТЦ "Русский"

Технопарк "Русский" открыт на площадке ДВФУ совместно с фондом "Сколково" во время третьего ВЭФ в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. В феврале 2020 года технопарк получил статус регионального оператора фонда "Сколково".