МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia начнет базировать воздушные суда в Шереметьево, говорится в сообщении аэропорта.

Стороны планируют подписать соответствующее соглашение 14 сентября.

Авиакомпания Smartavia выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов. Полетная программа выполняется на самолетах Boeing 737-700 и 800, относящихся к серии Next Generation и авиалайнерах A320neo.

Аэропорты базирования Smartavia - Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Архангельск (Архангельск).