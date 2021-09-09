{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Smartavia начнет базировать воздушные суда в Шереметьево

Стороны планируют подписать соответствующее соглашение 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia начнет базировать воздушные суда в Шереметьево, говорится в сообщении аэропорта.

Стороны планируют подписать соответствующее соглашение 14 сентября.

Авиакомпания Smartavia выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов. Полетная программа выполняется на самолетах Boeing 737-700 и 800, относящихся к серии Next Generation и авиалайнерах A320neo.

Аэропорты базирования Smartavia - Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Архангельск (Архангельск).

Мишустин поручил МИД РФ обменяться с США нотами о беспошлинном ввозе "космических" товаров
Соответствующий проект ноты МИД РФ предполагает продление соглашения о беспошлинном ввозе "космических" товаров сроком на пять лет до 2026 года
Читать полностью