Песков рассказал о "российских единорогах", которые будут стоить миллиарды долларов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ряд технологических компаний, которые через два-три года станут стоить миллиарды долларов, сформировался на российском рынке. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам технологического и цифрового развития, гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"За последние три года в России вырос слой средних технологических компаний. Это наши российские единороги, и они буквально через два-три года станут стоить уже миллиарды долларов. Кого-то уже купили крупные игроки, кто-то активно развивается. Но если раньше для организаций социальной сферы мы должны были покупать зарубежную технику, зарубежный софт, те же решения в области искусственного интеллекта (ИИ), то, посмотрите, сегодня на московской площадке тестируются несколько десятков решений", - сказал Песков.

Он добавил, что в 2018 году пять медицинских платформ получили инвестиции и каждая сегодня стоит сотни миллионов и готова предоставлять комплексные решения. В частности, проекты "Живое дыхание", "Хилби", Botkin AI и много других решений, по словам Пескова, готовы к внедрению на региональном уровне с пилотами и готовы предоставлять совершенно другой уровень работы со здоровьем, здоровым образом жизни и медициной.

"Еще раз: три года назад их не существовало, а сегодня они выросли, они готовы вместе с вами предлагать комплексные решения для социальной сферы", - добавил Песков.

Подготовка кадров

Спецпредставитель президента РФ отметил, что часто задается вопрос о том, где взять хорошо обученные кадры для таких компаний? По его словам, хорошая новость состоит в том, что правительство развернуло за последние два года масштабную программу по цифровым профессиям и переобучению.

"И цифры сегодня, те, которые уже есть по прошлому году и по этому году, они создают новую цифровую реальность. Вместе с Минцифры мы по программе "Университет 2035" совместно с "Ворлдскиллс" выдали около 450 тысяч цифровых сертификатов и дипломов. Эта программа очень активно развивается. И мы сегодня готовы для любого региона либо субсидировать полностью, либо 50% по тем цифровым профессиям, где можно дать работу очень быстро. Поэтому, пожалуйста, пригласите стартапы к себе, возьмите ресурсы и переобучите кадры", - сообщил Песков.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.