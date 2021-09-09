В Свердловской области создали перечень исторических зданий, готовых к сдаче в концессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) создала портал объектов культурного наследия, которые можно реставрировать и в дальнейшем эксплуатировать с помощью концессии. Это позволит сохранить исторические здания в регионе, сообщил в четверг ТАСС на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству (ГЧП) директор департамента ГЧП КРСУ Юрий Патанин.

"Корпорация, видя проблематику, создала специальный портал для того, чтобы размещать на нем объекты культурного наследия. Мы собираем базовую информацию и прорабатываем возможности приспособления. Где-то считаем финансовую модель, если есть возможность оценить будущие инвестиции. Мы это делаем для того, чтобы упростить точку входа", - сказал он.

Патанин добавил, что также вместе с муниципалитетами корпорация прорабатывает программу комплексного развития территории рядом с памятником. Это позволяет определить будущую функцию объекта и примерный доход от его использования. Пока в реестре 12 объектов из различных муниципалитетов области.

Всего в Свердловской области, по данным Патанина, 1742 объекта культурного наследия, в Екатеринбурге таких объектов 851. "И по различным данным 20% из этих зданий находятся в неудовлетворительном состоянии. Многие объекты требуют комплексных реставрационных работ", - отметил он.

В регионе уже есть опыт сдачи в концессию исторических зданий. Например, два здания в Екатеринбурге сдали в концессию на 30 и 49 лет с объемом инвестиций 380 млн рублей и 150 млн рублей соответственно. Самое первое концессионное соглашение на 20 лет было заключено в 2011 году в городе Каменск-Уральский, объем инвестиции составил 2,4 млн рублей.