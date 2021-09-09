Песков: диалог по климату становится неотъемлемой частью переговоров с любыми странами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Климатическая повестка постепенно становится важнейшей частью переговоров с любыми государствами и в первую очередь с Европой. Эти вопросы обсуждаются с точки зрения не только экологии, но и возможного воздействия на российскую экономику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала в четверг.

"Диалог по климату, по стремительному изменению климата, я уверен, станет важной, неотъемлемой частью повестки дня любых переговоров, не только с Соединенными Штатами, но и в первую очередь с европейцами", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что климат в Арктике меняется быстрее, чем на планете в среднем, поэтому для России эта тема особенно актуальна. "Так или иначе этот диалог будет. Мы должны будем разговаривать, мы должны будем взаимодействовать", - считает он.

По оценке Пескова, в ближайшее несколько лет для России важнее диалог с Евросоюзом, который нужно будет вести "в связи с дополнительными пошлинами, с зеленым переходом". "Сейчас это уже притча во языцех, но это то, что серьезно предстоит обсуждать. Не только в плане экологии, но и также в плане существенного возможного воздействия на российскую экономику", - подытожил он.