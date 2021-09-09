В Пермском крае планируется развивать ярмарки как площадки для поддержки МСП

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют развивать ярмарки, чтобы с их помощью оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству (МСП). Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту по развитию гастрономического туризма в регионах России, сообщил губернатор Дмитрий Махонин .

"С прошлого года мы заложили региональные меры поддержки по развитию туризма. Нужно подтянуть вопросы создания в регионе гостиничных мест. В регионе строится несколько гостиниц, пятизвездочных гостиниц. Мы будем поддерживать ярмарки как одну из точек развития малого и среднего предпринимательства", - рассказал Махонин.

Всего в 2021 году в крае пройдут более 1,6 тыс. ярмарочных дней, что почти вдове больше, чем в прошлом году. Из них почти 600 пройдут на площадках Перми. Традиционные осенние ярмарки состоятся на 70 площадках региона, которые рассчитаны на 4,4 тыс. мест.

Также в регионе планируется возрождать традиционные рождественские ярмарки. По мнению губернатора, запрос на них есть у местных жителей, а у производителей появится дополнительная возможность для сбыта собственной продукции.

Посикунчики в каждом ресторане

Глава Прикамья привел в пример ряд мероприятий гастрономического туризма, которые помогут увеличить турпоток в регион. К примеру, в 2022 году планируется провести фестиваль барбекю. Мероприятие, которое должно было пройти на центральной площади Перми, пришлось отложить из-за пандемии.

"Если вы сейчас зайдете практически в каждый ресторан Перми, то в меню вы обязательно увидите пермские посикунчики или шаньги. Это то, чем славится коми-пермяцкая кухня. Большое влияние на ее формирование оказала природа, поскольку у нас леса, то предприниматели используют дикоросы. Переработка дикоросов увеличивается, мы это поддерживает за счет средств государственного стимулирования", - отметил Махонин.