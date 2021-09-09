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Региональные субсидии для МСП позволили создать 2 тыс. рабочих мест в Прикамье за три года

Бизнесмены в 2021 году получили около 100 млн рублей

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Региональные субсидии на возврат части затрат от предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса позволил создать более 2 тыс. рабочих мест в Пермском крае за три года. Об этом рассказал министр экономического развития региона Эдуард Соснин в кулуарах Пермского отельного форума в четверг.

"До 5 млн рублей или до 50% затрат на основные средства край может компенсировать предпринимателям. В 2021 году было подано 93 заявки, 48 были признаны победителями и им выделили около 100 млн рублей. Благодаря этим субсидиям было создано более 2 тыс. рабочих мест за три года", - рассказал Соснин.

К примеру, представители МСП могут получить компенсацию при покупке микроавтобуса, чтобы возить туристов. Одним из требований получения субсидии является найм новых сотрудников на 2%. "Двух водителей наняли - вот и прирост средней списочной численности сотрудников", - отметил министр.

Мера поддержки реализуется вне рамок нацпроекта, но преследует те же цели. Главные задачи - рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение оборотатаких организаций, а также рост среднесписочной численности работников.

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