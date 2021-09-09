В Росрыболовстве заявили, что Россия практически полностью обеспечивает себя устрицами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия практически полностью обеспечивает себя устрицами, в том числе за счет развития аквакультуры. Об этом в интервью ТАСС в ходе IV Международного рыбопромышленного форума сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Россия практически полностью себя обеспечивает устрицами. Это то, чего мы раньше никогда не делали", - сказал он.

Шестаков подчеркнул, что производство аквакультуры очень важно для России, потому что это производство рыбы, приближенной к потребителю. "Мы закрываем и потребности нашей страны в тех видах рыб, которые до этого мы не могли производить. Мы от Норвегии зависели, поставляли оттуда 120 тыс. тонн лососевых. Сейчас мы производим 120 тыс. тонн собственной продукции", - сказал глава Росрыболовства.

Он отметил, что Россия еще импортирует эту продукцию из Чили и с Фарерских островов, но доля собственной продукции растет.

Шестаков также напомнил, что за последние шесть лет производство аквакультуры увеличилось в два раза в Российской Федерации. "Мы стартовали с очень низкой базы, всего 150 тыс. тонн выращивали. В прошлом году мы вырастили 320 тыс. тонн", - сказал он.

Глава Росрыболовства добавил, что в первом полугодии 2021 года рост в этом сегменте составил около 20%. "Пока все выглядит очень перспективно. Например, производство осетровых - это наш бренд, растет на 25% за первое полугодие. Не совсем правильно сравнивать полугодие к полугодию, надо сравнивать по итогам года, но в целом мы видим, что в 2021 году положительная динамика", - заключил он.

О форуме

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы - пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.