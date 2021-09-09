Hyundai открыл в Петербурге крупнейший в России завод по производству двигателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Hyundai Wia 9 сентября открыла в промышленной зоне на севере Петербурга завод по производству автомобильных двигателей. Как пояснил ТАСС главный инженер нового завода Владимир Логинов, до конца этого года предприятие выйдет на уровень производства в 330 тыс. двигателей в год, став тем самым крупнейшим производителем двигателей внутреннего сгорания в России.

"Это будет крупнейший в России завод двигателей по объемам выпускаемой продукции. На максимальную мощность, в 330 тыс. двигателей, мы планируем выйти уже в 2021 году", - сказал агентству главный инженер предприятия на церемонии его открытия.

На торжественном запуске завода руководству компании Hyundai Wia, корейским дипломатам и администрации Санкт-Петербурга представили первый собранный на предприятии двигатель. Как заявил на церемонии президент Hyndai Wia Corparation Дже Ук Джон, сразу после открытия на первом этапе завод будет производить 240 тыс. двигателей при работе в две смены. Петербургское предприятие стало пятым заводом моторов этой компании в мире.

На предприятии будут производиться двигатели внутреннего сгорания двух типов для двух автомобилей модельного ряда Hyundai - Solaris и Creta, а также для Kia Rio. Как пояснил агентству главный инженер завода, поставки двигателей будут осуществляться на предприятия по сбору автомобилей этих марок в Петербурге и Калининграде ("Автотор"). Конкретных планов по налаживанию экспорта двигателей в другие страны нет.

Строительство завода началось в декабре 2019 года. Общий объем инвестиций в сооружение одного из крупнейших в Европе предприятий составил 15,8 млрд рублей. На площади в 37 тыс. кв. м. разместился основной производственный корпус, здание испытания двигателей и другие промышленные блоки. Компания "Россети Ленэнерго" выделила для нужд нового завода 13 МВт мощности, подключив его к своей сети в два раза быстрее оговоренного срока. Предприятие Hyundai Wia после запуска обеспечит рабочими местами 500 сотрудников.

"В 2020 году мы отмечали выпуск 2-миллионного автомобиля Huyndai в Петербурге. На 1 июня выпущено 123 тыс. машин. Это на 40% больше, чем в 2020 году. После запуска завода компания Huyndai будет обладать одним из самых высоких уровней локализации, среди всех иностранных автомобильных предприятий, работающих в России. Автомобили Huyndai очень популярны в России, несколько моделей стали самыми продаваемыми, а по-настоящему народным стал Solaris", - сказал в своем выступлении на открытии завода Hyundai Wia губернатор Петербурга Александр Беглов.