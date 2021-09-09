Власти Калининградской области заявили, что индустрия общепита развивается без госпомощи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Индустрия общественного питания в Калининградской области после пандемии в 2020 году развивается самостоятельно, без помощи властей региона. Число ресторанов в регионе с начала года растет, сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

"Индустрия общественного питания у нас очень активно развивается даже без нашей помощи, увеличенное количество туристов этому способствует и количество ресторанов у нас увеличивается в геометрической прогрессии", - сказал он на Столыпин-форуме.

По его словам, в регионе наибольший объем субсидий на поддержку бизнеса в пандемию 2020 года направили ресторанному бизнесу и гостиничному. В Калининградской области сейчас ведутся активные работы с туристическим бизнесом, в частности, реализуются такие проекты, как восстановление замков и старой пивоварни.

Сумма средств, направленных на поддержку бизнеса в виде льготных займов, микрозаймов, поручительств Гарантийного фонда в Калининградской области по линии регионального центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес", в 2020 году составила 1,4 млрд рублей и выросла по сравнению с 2019 годом более чем в два раза.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.