Агропарк в Горном Алтае планирует выйти на полную мощность к 2024 году

ТАСС, 9 сентября. Первый агропромышленный парк "Амза" общей площадью 14,2 га для переработки сельхозпродукции, где разместится не менее 10 резидентов, выйдет на полную мощность к 2023 -2024 годам. За этот период планируется запустить на территории парка мини-завод по переработке мяса, а также сыродельческое предприятие, сообщил во время прямой линии с жителями республики глава региона Олег Хорохордин.

Агропарк "Амза" построили в Майминском районе Республики Алтай, в 12 км от административного центра региона - Горно-Алтайска, он один из трех в России, созданный в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Амза" началу работу 6 сентября. Объем средств господдержки, направленной на создание парка, составил более 500 млн рублей, еще 250 млн - частные инвестиции.

"6 сентября к открыли свою работу четыре резидента - производство напитков, дикоросов, розлив меда и производство чая. В перспективе следующие резиденты крупные, которые уже будут заходить, будут строить отдельные цеха за свой счет. У нас планируется крупный производитель из Онгудая, они перерабатывают мясо, это большой цех, мини-завод с инвестициями в 200 млн рублей, следом планируется производство сыра и еще площадки для других резидентов, в том числе для стартапов. С учетом переработки мяса и производства сыра - это 2023-2024 год", - сказал он.

Как сообщалось ранее, для резидентов на территории промпарка создали всю необходимкю инженерную инфраструктуру, построили производственное и административно-офисное здание. До конца года, по словам Хорохордина, планируется завершить строительство блока заморозки. Замминистра экономического России Татьяна Илюшникова на открытии парка сообщила, что министерство готово профинансировать и последующие очереди развития подобных площадок в республике.

Республика Алтай - горный регион с населением около 220 тыс. человек, порядка 70% живут в селах. Одна из основных отраслей в регионе - сельское хозяйство. Население производит мед, собирает дикоросы, ягоды, грибы и кедровые орехи. Алтай - лидер пантового мараловодства в России. Планы по строительству агропарка в 2019 году озвучил глава региона Олег Хорохордин на встрече с жителями района и на муниципальном форуме "Сильный Алтай".