В ЦОДД рассказали о состоянии рынка такси в Москве после ввода системы мониторинга

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Потрясений на рынке такси в Москве не зафиксировано после ввода системы мониторинга, которая была запущена в столичном регионе с 14 августа. Об этом сообщил в четверг замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы - начальник ситуационного центра Александр Евсин.

"Было много различных прогнозов до начала работы этой системы: начиная от горячей поддержки и кончая опасением, что это полностью обвалит рынок или запустит какой-то процесс, который приведет к возрождению черного рынка. Я хотел бы сказать, что по уже тому опыту, который мы имеем, мы видим, что процесс <…> идет весьма спокойно, никаких потрясений рынок не испытал", - сказал Евсин в ходе IX Международного Евразийского форума "Такси".

Также он отметил, что в Москве у агрегаторов не зафиксировано тенденции уклоняться от этой системы. По его словам, количество водителей такси, которые оформили цифровой ID, постоянно растет.

"Мы считаем, что процессы идут нормально. Но, конечно же, те замечания, которые мы получаем и от участников рынка со стороны агрегаторов, и со стороны такси, и водителей, и сообщества водителей, мы, конечно, готовы принимать и максимально быстро корректировать те вызовы, которые мы имеем", - добавил Евсин.

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") начала работать в Москве и Московской области с 14 августа. Она контролирует, чтобы водители не перерабатывали, проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимостей. Водители, которые не оформили цифровой ID, больше не получают заказы.

IX Международный Евразийский форум "Такси" проходит 9-10 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. На его площадке ожидается более 1,5 тыс. участников из 70 регионов России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы и Минтранса РФ.