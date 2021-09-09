Нарушений при увольнении 147 сотрудников пермской компании Xsolla Роструд не обнаружил

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости не обнаружила нарушений по факту увольнений 150 сотрудников пермской компании Xsolla. При этом при проверке вскрылись иные нарушения трудового законодательства, в частности факты ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов, сообщает на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко, который опубликовал ответ Роструда на собственное обращение.

"Многие еще не забыли нашумевшую историю с возможным увольнением работников пермского филиала IT-компании с иностранным участием. Получил ответ от Роструда, который провел соответствующую проверку. Из него следует, что по сокращению или по соглашению сторон люди уволены не были", - написал Сапко.

В ответе также указано, что жалоб в Роструд от уволенных сотрудников не поступало. Ранее схожую позицию озвучил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, который также рассказал об отсутствии обращений со стороны бывших работников компании.

При этом, по словам депутата, в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, говорится в ответе на депутатский запрос.

Компанию Xsolla была основали в Перми в 2005 году. Она создает платежные и биллинговые решения для разработчиков и издателей видеоигр. В начале августа в социальных сетях опубликовали письмо генерального директора IT-компании Xsolla Александра Агапитова, в котором говорится об увольнении сотрудников.