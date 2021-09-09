Росрыболовство предложило строить заводы по восстановлению ресурсов в Норильске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Заводы для восстановления биоресурсов в Норильске можно построить или привезти из центра России. Об этом в интервью ТАСС на IV Международном рыбопромышленном форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее Шестаков сообщил о том, что Росрыболовство готово обсудить с "Норникелем" возможность заключения мирового соглашения по вопросу взыскания 58,7 млрд руб. ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"На самом деле будут построены три завода или их привезут из центральной части России - для нас это неважно, но понимая логистику в перевозке живой рыбы, мы понимаем, что гораздо выгоднее построить эти три завода", - сказал он.

Шестаков отметил, что произведенный Росрыболовством расчет определяет размер ущерба, который нанесли водным биологическим ресурсам. "Для нас важна не денежная составляющая, а воспроизведение этих водных биологических ресурсов, то есть, по сути, должна быть большая программа по восстановлению запасов. Мы понимаем, что такую программу за год невозможно реализовать. В принципе, мы обсуждаем возможность ее реализации в течение 18 лет, потому что это достаточно комфортный период, но надо четко понимать, что мы будем говорить о том, что те условия и расчеты, которые мы сделали, должны быть исполнены", - сказал он.

Вместе с тем Шестаков подчеркнул, что, несмотря на небольшую отсрочку исполнения, все обязательства должны быть выполнены.

Об инциденте и иске

Как ранее сообщали в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей. и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

"Норникель" считает этот размер ущерба необоснованно завышенным. Как отмечали в компании, по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумму взыскания суд снизил до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.

О форуме

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.