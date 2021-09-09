Новый резидент АЗРФ в Заполярье будет обслуживать шельфовые проекты

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. В Мурманской области зарегистрировали нового резидента Арктической зоны России (АЗРФ), набор преференций получила компания АО "Аврора логистика" с проектом по созданию в Мурманске базы обеспечения для обслуживания шельфовых арктических проектов. Об этом сообщили в четверг в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

"Новый резидент АЗРФ инвестирует в Мурманскую область более 2 млрд рублей. АО "Аврора логистика" создаст в Мурманске комплексную базу обеспечения для обслуживания шельфовых арктических проектов", - говорится в сообщении министерства. Как отметили в ведомстве, реализация инвестиционного проекта будет способствовать развитию береговой инфраструктуры Кольского залива, повышению надежности снабжения проектов разведки и добычи углеводородов на Арктическом шельфе, развитию транспортно-логистического потенциала и привлекательности размещения нефтесервисных и смежных производств.

"Это еще один крупный проект, который будет реализован с государственной поддержкой. Инвестиции более 2,3 млрд рублей, будет создано 91 новое рабочее место. Руководство компании планирует реализовать проект до октября 2023 года и выйти на мощность 1 млн т грузов", - прокомментировала регистрацию нового резидента заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Всего в Мурманской области зарегистрировали 67 резидентов АЗРФ, которые инвестируют в регион более 90 млрд рублей и создадут 2,4 тыс. рабочих мест. Проекты реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. Резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.