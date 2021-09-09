Ремонт аэропорта в Вологодской области планируют провести на бюджетные кредиты

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области планирует привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэропорта Вологды, а также на расширение до четырех полос одной из важных дорог в Череповце, которая ведет в промышленную зону города, сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

"Это два крупных инфраструктурных проекта, которые будут способствовать развитию не только городов, но и всего региона. Для областной столицы важна обновленная воздушная гавань, а улица Мира в городе металлургов и химиков из-за большого потока транспорта требует расширения. Пакет документов в октябре будет рассмотрен конкурсной комиссией, после чего мы получим окончательное решение", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Ранее Вологодской области одобрили инфраструктурные кредиты на сумму 4,3 млрд рублей на восемь проектов. В Вологде планируется реализовать два объекта - строительство школы на 1 224 места и обновление общественного транспорта. В Череповце заявку подали на финансирование возведения пристроек к трем детским садам, обновление общественного транспорта, продолжение строительства Шекснинского проспекта и теплосетей в микрорайоне. Решения по первому этапу распределения инфраструктурных кредитов примет президиум федеральной правительственной комиссии по региональному развитию до 1 октября 2021 года.