Глава Приамурья попросил ввести в регионе мораторий на выдачу лицензий на поиск золота

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к вице-премьеру РФоссии Виктории Абрамченко о введении моратория с 2022 года на выдачу поисковых лицензий на россыпное золото в регионе сроком на пять лет. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС копии письма губернатора к Абрамченко.

"С учетом отсутствия положительной динамики прироста балансовых запасов россыпного золота, развитием негативных проявлений в сфере золотодобычи предлагаю рассмотреть возможность введения на территории Амурской области моратория на выдачу поисковых лицензий на срок не менее пяти лет", - предложил Орлов.

Глава региона отметил, что по состоянию на 31 мая 2021 года в Амурской области действуют 954 поисковые лицензии, а за последние пять месяцев недропользователямпредоставили 74 поисковые лицензии. Кроме того, в работе находятся 263 заявки на их получение. "Вместе с тем эффект от деятельности лицензиатов минимален. На сегодняшний день подавляющее число недропользователей области, имеющих поисковые лицензии, не предпринимают активных действий по производству геологоразведочных работ", - указал он.

Орлов подчеркнул, что с 2018 года в Амурской области выдали только 20 лицензий по факту первооткрывательства месторождений золота. "При этом на территории Амурской области сложилась ситуация, при которой недобросовестные недропользователи, имеющие поисковые лицензии, ведут разработку россыпного золота на стадии проведения геологоразведочных работ, влекущую за собой причинение существенного вреда окружающей среде", - продолжил губернатор.

Глава Амурской области также предложил предусмотреть обязательное участие субъектов России при решении вопросов о предоставлении пользования недрами как на поисковые, так и на "добычные" лицензии.