СТМ и Siemens поставят РЖД комфортные семи- и десятивагонные "Ласточки"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Контракт на поставку "Ласточек", который до конца года планируют заключить "Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие "Синара - транспортные машины", СТМ и Siemens) предполагает заказ комфортных семи- и десятивагонных электропоездов. Об этом журналистам сообщил гендиректор СТМ Виктор Леш.

"Это семи-, десятивагонники. В основном комбинированные - постоянный и переменный ток. И примерно 60% из планируемого объема - это более комфортная для пассажира модификация подвижного состава для поездок на 200-400 км", - сказал он.

Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов в разговоре с журналистами отмечал, что планируется заказать 800 вагонов "Ласточки", но количество могут подкорректировать, когда подтвердятся заявки регионов.

О том, что Siemens и "Синара" обсуждают с РЖД заключение нового контракта на поставку электропоездов "Ласточка", ранее сообщил журналистам президент Siemens в России Александр Либеров. Договор могут подписать в 2021 году, а начать исполнять - в 2022 году, уточнял он.

Скоростной электропоезд "Ласточка" (Desiro RUS) разработан германской компанией Siemens AG. Он может развивать скорость до 160 км/ч.