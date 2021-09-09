Свердловская область подала заявку на 50 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов объемом более 50 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Свердловская область подала заявку на инфраструктурные кредиты. Объем заявки составляет свыше 50 млрд рублей", - сказали в департаменте.

Регион, по данным департамента, подал заявки на проекты, связанные с дорогами, жилищно-коммунальным хозяйством, строительством многоквартирных домов и транспортной сферой.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.

Первые заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты были одобрены 26 августа правительственной комиссией по региональному развитию. Московская и Мурманская область получат 23,7 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно. Позже правительство РФ одобрило заявки на инфраструктурные кредиты еще от четырех субъектов РФ - Калужской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Костромской области.