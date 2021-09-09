Абрамченко поручила проверить владельцев лицензий на добычу золота в Амурской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору и Роснедрам проверить недропользователей, владеющих лицензиями на разведку и добычу золота в Амурской области. Об этом говорится в поручении ведомствам, с копией которого ознакомился ТАСС (в пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа).

"Прошу осуществить проверки деятельности недропользователей, которым предоставлены лицензии на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи россыпного золото на территории Амурской области на предмет соблюдения требований охраны окружающей среды и условий пользования недрами по указанным лицензиям", - отмечается в документе.

О результатах проверок ведомства должны будут доложить в правительство России.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с письмом к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, в котором попросил с 2022 года ввести мораторий на выдачу поисковых лицензий на россыпное золото в регионе сроком на пять лет (копия письма имеется в распоряжении ТАСС). По его словам, недропользователи не предпринимают активных действий по производству геологоразведочных работ, а также причиняют существенный вред окружающей среде.