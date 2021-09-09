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Кабмин не рекомендовал выплаты дивидендов по обыкновенным акциям РЖД за 2021-2022 год

Ранее аналогичное решение принято и для дивидендов РЖД за 2020 год

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство не рекомендовало выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям РЖД по итогам работы в 2021-2022 году. Об этом говорится в распоряжении кабмина.

Ранее аналогичное решение принято и для дивидендов РЖД за 2020 год.

При этом на дивиденды по привилегированным акциям в 2020 году направлено 4,008 млрд рублей. РЖД направили на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года 2,667 млрд рублей, или 4,99% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). При этом 2,673 млрд рублей (5% чистой прибыли по РСБУ) были направлены на формирование резервного фонда компании, оставив в распоряжении РЖД 48,117 млрд рублей (90,01%).

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Имущество компании сформировано путем внесения в уставный капитал по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.

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