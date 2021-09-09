Одна из старейших в РФ виноделен заложит 1 тыс. виноградников на Кубани и построит завод

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Одно из старейших в России винодельческих предприятий "Мысхако" намерено в течение восьми лет для расширения производства заложить более 1 тыс. молодых виноградников в Краснодарском крае, построить новый завод, гостиничный комплекс и ресторан для развития агротуризма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

Ранее в процессе инвентаризации пригодных для выращивания винограда земель на Кубани выявили более 50 тыс. га земель, сейчас на Кубани под виноградарство занято порядка 28 тыс. га. Ранее на региональном уровне власти Краснодарского края запретили застройку виноградопригодных земель.

"Благодаря краевому закону о защите виноградопригодной земли от застройки мы можем развиваться дальше. Для этого уже выкупили около 1,2 тыс. гектаров близкой по терруару (почвенно-климатическим условиям - прим. ТАСС) земли. Ежегодно мы планируем высаживать по 150 гектаров новых насаждений. В течение восьми лет полностью закончим посадку", - приводит пресс-служба слова владельца "Мысхако" Алексея Сидюкова по итогам встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Уточняется, что компания в рамках расширения производства намерена также построить новый завод, гостиничный комплекс и ресторан для развития агротуризма в Краснодарском крае. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, защита от застройки виноградопригодных земель как раз предоставляет возможность инвесторам расширять производства.

"Земля сельхозназначения на Кубани - бесценный ресурс для всей страны. В отдельных городах и районах ее, как правило, отдавали застройщикам. Мы могли лишиться десятков тысяч гектаров ценных сельхозугодий, потерять в развитии виноградарства. Благодаря краевому закону смогли сбалансировать интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, винодельческой отраслей", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране, винодельческая продукция поставляется в 20 стран. "Мысхако" - одна из старейших виноделен в России, которая ежегодно выпускает порядка 4 млн бутылок вина.