Платформа "ЗаБизнес.рф" получила почти 700 обращений от предпринимателей с начала года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цифровая платформа "ЗаБизнес.рф", осуществляющая защиту предпринимателей от силового давления, получила с начала 2021 года 694 обращения от предпринимателей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей".

Электронный ресурс ЗаБизнес.рф запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в центральный аппарат МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.

"За 2021 год поступило 694 обращения, зарегистрировано новых пользователей - 735. Из них направлено на рассмотрение в МВД - 34%, Следственный комитет - 10%, Генпрокуратуру - 42%, ФСБ - 10%. Практически по всем материалам уже получены ответы из органов государственной власти, около 10% еще находятся на рассмотрении. Количество успешно решенных кейсов, наших побед выросло в 2021 году. За первое полугодие 13% обращений уже получили статус "проблема решена", - говорится в ответе на запрос.

На Восточном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов говорил, что внес предложение главе государства Владимиру Путину о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона о госконтроле, вступившего в силу с 1 июля 2021 года. Гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко назвала его своевременным.

"Основными, наверное, китами любого правового механизма являются право, ответственность и обязанность. Когда мы устанавливаем сегодня обязанности должностных лиц в рамках нового закона о контроле, мы в этой части обязаны и предусмотреть меры ответственности. Возможно, в перспективе некоторые рамки ответственности могут быть пересмотрены. Но то, что сегодня генеральный прокурор ставит этот вопрос напрямик, говорит о том, что сегодня власти чувствуют в себе уверенность, скажем так, в надлежащей реализации этого закона и отклонения от него рассматривают как нарушения", - сказала она ТАСС в кулуарах Столыпин-форума.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.