Emirates возобновляет с 8 октября регулярные рейсы между Дубаем и Санкт-Петербургом

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines возобновляет с 8 октября регулярные прямые рейсы между Дубаем и Санкт-Петербургом. Соответствующее заявление распространила в четверг пресс-служба авиаперевозчика.

С 8 октября рейсы между Дубаем и Санкт-Петербургом будут выполняться четыре раза в неделю, а с 21 октября - ежедневно, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что все рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER в трехклассной конфигурации.

Планируется, что первый после возобновления полетов самолет прибудет в аэропорт Пулково 8 октября в 14:15 и вылетает обратно в Дубай в 16:45 по местному времени.

Ранее Emirates заявила о прекращении с 25 марта 2020 года всех пассажирских перевозок, за исключением вывозных и грузовых рейсов, из-за пандемии коронавируса. С 11 сентября 2020 года авиакомпания возобновила рейсы из Дубая в московский аэропорт Домодедово с частотой два раза в неделю после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В настоящее время авиакомпания осуществляет 7 рейсов в неделю между Москвой и Дубаем.