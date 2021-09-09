Медицинский технопарк для помощи стартапам в здравоохранении создали в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Медицинский технопарк для помощи стартапам в сфере здравоохранения создали в Москве. Он начнет работу в ближайшие пару недель, сообщил в четверг на IV Форуме социальных инноваций регионов руководитель АНО "Московский центр инновационных технологий в здравоохранении" Вячеслав Шуленин.

"Медицинский технопарк, который мы создали, буквально в эти дни достраиваем. И надеюсь, что со следующей недели начнем принимать заявки от стартапов на достаточно льготных условиях по аренде, где наша основная цель будет - как раз создать комфортные условия и такую синергию между стартапами, чтобы они друг друга дополняли, и за счет этого будем обеспечивать их рост", - сказал он на сессии "Цифровые социальные инновации в сфере здравоохранения".

Шуленин уточнил, что для стартапов будет обеспечен бесплатный доступ к базам данных, которые есть в московском здравоохранении. "Максимально будем стараться все эти ресурсы, которые сейчас есть в московском здравоохранении, объединять в единую базу, и на базе нашего медицинского технопарка, который будет находиться на проспекте Вернадского, 96, реализовывать. Так что через два недели приглашаю всех в гости к нам на новоселье", - утонил он.

Также, по словам Шуленина, 10 сентября у организации состоится подписание соглашения с "Ростелекомом", Департаментом информационных технологий Москвы и Боткинской больницей о создании пилотной зоны 5G для медицинских стартапов. В рамках проекта стартапы, у которых есть технологии 5G, смогут на практике опробовать свои разработки.

"Последнее, о чем еще хотел сказать, - сегодня мы вместе с "Медси" запускаем акселератор по отбору проектов в области искусственного интеллекта и больших данных, <...> будем пилотировать, как на базе наших московских медучреждений, так и на базе клиник "Медси". <...> До 2 млн рублей победителям будет выделено на пилотирование их проектов в системе московского здравоохранения", - добавил Шуленин.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.