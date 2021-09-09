Головченко: Минск заинтересован в своевременном вводе в эксплуатацию второго блока БелАЭС

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на своевременный ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в ходе встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"10 июня первый энергоблок Белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Ведется работа по строительству второго энергоблока. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы ввести его в те сроки, которые предусмотрены контрактом", - приводит в четверг издание "СБ. Беларусь сегодня" слова Головченко.

Премьер напомнил, что по поручению президента Александра Лукашенко белорусские специалисты во взаимодействии с российскими коллегами определили перечень перспективных направлений сотрудничества в области атомной энергетики. В том числе речь идет о создании на базе академии наук совместного центра ядерных и научных исследований, совместных лабораторий в области ядерной медицины, а также о цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры.

"Полагаю, что это не окончательный перечень тем, для обеспечения сотрудничества между нашими странами в сфере ядерной энергетики подписана союзная программа по развитию атомной энергетики, - отметил Головченко. - Особое внимание нашей стороны будет направлено на взаимодействие при эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, аварийной готовности, а также при обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом". По его словам, данная программа в перспективе предполагает заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области транспортировки ядерных материалов и об обращении с отработанным ядерным топливом.

Как пояснил премьер, в Белоруссии ведется работа над созданием единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами. "Будем признательны госкорпорации "Росатом" за консультационную помощь", - сказал Головченко.

Строительство БелАЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию, но сейчас временно отключен. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть запланировано на конец 2021 - начало 2022 года.