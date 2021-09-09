В Ингушетии хотят на 10 лет запретить вырубку леса

МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в качестве меры по сохранению экологии планируют на 10 лет запретить в регионе вырубку леса. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мы организовали экологическую экспертизу. Высокогорная река Асса, которая протекает по территории региона сузилась на 2,7 м из-за того, что лес без каких-либо обоснований вырубают. Мы сейчас принимаем экологическую экспертизу и намерены принять решение запретить вырубку леса в регионе на ближайшие 10 лет, потому что влага не сохраняется, река усыхает, экологии наносится непоправимый ущерб", - сказал Калиматов.

Он отметил, что власти республики боролись с незаконной вырубкой леса различными способами, но серьезных результатов добиться не удалось. "Мы пытались с этим бороться, упорядочить вырубку - бесполезно", - добавил глава региона.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесли к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12 296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.