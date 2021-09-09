Безработица в Новгородской области снизилась в 3,5 раза с начала года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Новгородской области снизился с начала года в 3,5 раза. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан на заседании по реализации Национальных проектов в Новгородской области.

"На рынке труда отмечаются позитивные тенденции, почти достигли допандемийных показателей. Если на начало года уровень безработицы составлял 4,1%, то на начало сентября - 1,1%. Число безработных сократилось более чем в 3,5 раза. Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки", - сказал Гуцан.

На 1 сентября численность безработных граждан составила 3 440, что на 9 048 человек меньше, чем на 1 января 2021 года. В текущем году работодатели заявили в центр занятости населения более 19 тыс. вакантных рабочих мест. В настоящий момент заявленная работодателями потребность составляет 8 660 вакансий. При этом Гуцан отметил, что рост доходов населения региона пока остается незначительным.

Одним из инструментов поддержки населения области стала система социальных контрактов, в том числе и на трудоустройство. На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей: 370 млн рублей - средства федерального бюджета, 110 млн рублей - средства областного бюджета. Это позволит заключить не менее 4 тыс. социальных контрактов.