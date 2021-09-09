Грузооборот Санкт-Петербургской таможни вырос вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Общий объем экспорта и импорта товаров, перемещенных через пункты Санкт-Петербургской таможни, вырос в 2,2 раза с начала 2021 года по сравнению с 2020 годом. Экспорт грузов из России при этом увеличился в 2,4 раза, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"По итогам восьми месяцев 2021 года грузооборот в регионе деятельности Санкт-Петербургской таможни составил 15,27 млн т, в 2,2 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года (6,96 млн т). По данным таможенной статистики, в 2021 году через таможенные посты Санкт-Петербургской таможни стало больше перемещаться как экспортных, так и импортных товаров. В частности, весовой объем вывозимых товаров увеличился в 2,4 раза и достиг 14,32 млн т, в то же время весовой объем ввозимых товаров вырос на 5% и 0,95 млн т", - говорится в сообщении пресс-службы.

Основой более чем двукратного роста экспорта стало увеличение продаж черных металлов, цинка и алюминия, трикотажа, живых деревьев, оружия и боеприпасов, а также сельскохозяйственной продукции.

В весовом выражении в товарной структуре экспорта преобладают черные металлы, на долю которых пришлось 56% удельного веса всех вывезенных товаров за восемь месяцев 2021 года. "Древесина и изделия из нее, древесный уголь" составили 24% перемещаемых экспортных грузов. Доли "удобрений" и "топлива минерального, нефти" составили по 7% в общем весовом объеме экспорта, рассказали в пресс-службе.

Таможенные посты Санкт-Петербургской таможни расположены в Петербурге, Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях, а также в Республике Коми.